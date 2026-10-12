Видео: Борис Апрель вернулся на экраны в образе Zi Faamelu

Бывший участник «Фабрики звезд» Борис Апрель, который сейчас выступает под псевдонимом Zi Faamelu, появился в видеообращении к участникам нового сезона шоу.

Артистка пожелала молодым исполнителям смелости и свободы быть собой. Ранее она также была известна под именем Зианджа.

После участия в «Фабрике звёзд» в 2008 году Апрель обрёл популярность в Украине. В 2014 году артистка сделала каминг-аут, а в 2020-м сменила сценическое имя на Zi Faamelu.

Сейчас певица живет в Германии, где имеет статус беженки, и ведет англоязычное ток-шоу.

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