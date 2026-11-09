В Панаме мэрия Панама-Сити сообщила о передаче 70 временных домов семьям, потерявшим жилье в результате землетрясения 9 октября. Жилье предоставили в рамках программы Chantín pa’ la Gente, финансируемой пожертвованиями граждан и представителей бизнеса, сообщает The Rio Times.

Передача временного жилья началась 14 октября. Помощь получили, в частности, семьи в Тоноси и Лас-Таблас в провинции Лос-Сантос, а также в Соне в провинции Верагуас. О передаче 70 домов мэрия объявила 8 ноября.

Землетрясение в Панаме

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,7 в 12:56 по местному времени 9 октября. Его эпицентр располагался примерно в 10 километрах к западу-юго-западу от сельского поселения Питалоса-Арриба, а глубина очага составляла 10 километров.

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Примерно через два с половиной часа возле Рио-Гранде произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,6. Лос-Сантос и Верагуас входят в число четырех провинций, где правительство восстанавливает жилье после землетрясения.

План постоянного жилья

27 октября президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что поручил построить еще 1400 домов в дополнение к 1300, которые уже находятся в процессе строительства. Всего правительство планирует около 2700 постоянных домов для семей в провинциях Кокле, Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.

Министр жилищного строительства Хайме Ховане сообщил, что более 2000 домов должны завершить к марту 2027 года. По словам президента, рядом со строительными площадками также будут устанавливать временные сооружения для семей на период работ.

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