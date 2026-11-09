У Панамі передали 70 тимчасових будинків сім’ям після землетрусу — The Rio Times

У Панамі мерія Панама-Сіті повідомила про передачу 70 тимчасових будинків сім’ям, які втратили житло внаслідок землетрусу 9 жовтня. Житло надали в межах програми Chantín pa’ la Gente, що фінансується пожертвами громадян і представників бізнесу, повідомляє The Rio Times.

Передачу тимчасового житла розпочали 14 жовтня. Допомогу отримали, зокрема, сім’ї в Тоносі та Лас-Таблас у провінції Лос-Сантос, а також у Соні в провінції Вераґуас. Про передання 70 будинків мерія оголосила 8 листопада.

Землетрус у Панамі

Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 7,7 о 12:56 за місцевим часом 9 жовтня. Його епіцентр розташовувався приблизно за 10 кілометрів на захід-південний захід від сільського поселення Піталоса-Арріба, а глибина осередку становила 10 кілометрів.

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Приблизно через дві з половиною години поблизу Ріо-Гранде стався ще один землетрус магнітудою 6,6. Лос-Сантос і Вераґуас входять до чотирьох провінцій, де уряд проводить відбудову житла після землетрусу.

План постійного житла

27 жовтня президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що доручив збудувати ще 1400 будинків на додачу до 1300, які вже перебувають у процесі спорудження. Загалом уряд планує близько 2700 постійних осель для сімей у провінціях Кокле, Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос.

Міністр житлового будівництва Хайме Ховане повідомив, що понад 2000 будинків мають завершити до березня 2027 року. За словами президента, поруч із будівельними майданчиками також встановлюватимуть тимчасові споруди для родин на період робіт.

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