W Panamie władze miasta Panama poinformowały o przekazaniu 70 tymczasowych domów rodzinom, które straciły mieszkania w wyniku trzęsienia ziemi z 9 października. Lokale zapewniono w ramach programu Chantín pa’ la Gente, finansowanego z darowizn obywateli i przedstawicieli biznesu, informuje The Rio Times.

Przekazywanie tymczasowych mieszkań rozpoczęło się 14 października. Pomoc otrzymały między innymi rodziny w Tonosí i Las Tablas w prowincji Los Santos, a także w Soná w prowincji Veraguas. Władze miasta ogłosiły przekazanie 70 domów 8 listopada.

Trzęsienie ziemi w Panamie

Amerykańska Służba Geologiczna zarejestrowała trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 o godz. 12:56 czasu lokalnego 9 października. Jego epicentrum znajdowało się około 10 kilometrów na zachód-południowy zachód od wiejskiej osady Pitalosa Arriba, a głębokość ogniska wynosiła 10 kilometrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Około dwie i pół godziny później w pobliżu Río Grande nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6. Los Santos i Veraguas należą do czterech prowincji, w których rząd odbudowuje mieszkania po trzęsieniu ziemi.

Plan stałego mieszkalnictwa

27 października prezydent Panamy José Raúl Mulino oświadczył, że polecił budowę kolejnych 1400 domów, oprócz 1300, które są już w trakcie budowy. Łącznie rząd planuje około 2700 stałych domów dla rodzin w prowincjach Coclé, Veraguas, Herrera i Los Santos.

Minister mieszkalnictwa Jaime Jované poinformował, że ponad 2000 domów ma zostać ukończonych do marca 2027 roku. Według prezydenta w pobliżu placów budowy będą również instalowane tymczasowe konstrukcje dla rodzin na czas prac.

Czytaj nas na