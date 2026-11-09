巴拿马巴拿马城市政府宣布，已向因10月9日地震失去住房的家庭移交70套临时住房。住房通过Chantín pa’ la Gente项目提供，该项目由公民和企业代表的捐款资助，The Rio Times报道。

临时住房的移交于10月14日开始。获得援助的包括洛斯桑托斯省托诺西和拉斯塔布拉斯的家庭，以及贝拉瓜斯省索纳的家庭。市政府于11月8日宣布移交70套住房。

巴拿马地震

美国地质调查局记录到，10月9日当地时间12时56分发生了7.7级地震。震中位于农村聚落皮塔洛萨阿里巴以西南偏西约10公里处，震源深度为10公里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

约两个半小时后，里奥格兰德附近又发生了一次6.6级地震。洛斯桑托斯省和贝拉瓜斯省是政府在地震后开展住房重建的四个省份之一。

永久住房计划

10月27日，巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺表示，他已下令在正在建设的1300套住房之外，再建造1400套住房。政府计划在科克莱、贝拉瓜斯、埃雷拉和洛斯桑托斯四个省份为家庭建设约2700套永久住房。

住房部长海梅·霍瓦内表示，超过2000套住房应在2027年3月前完工。总统表示，施工期间还将在建筑工地附近为家庭设置临时设施。

关注我们在