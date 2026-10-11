Экспорт излишков газа в ЕС может увеличить доходы Украины и стимулировать бурение

Ассоциация газодобывающих компаний объяснила потенциальные преимущества экспорта излишков природного газа. По оценке объединения, частичный экспорт под государственным контролем в страны ЕС может увеличить валютные поступления, доходы бюджета и инвестиции в новые скважины.

Об этом сообщил директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

«Энергобезопасность остается приоритетом для государства: решение принималось на основе заблаговременного наполнения ПХГ, прогнозов потребления и детального анализа потребностей для прохождения отопительного сезона. В то же время это важный шаг для поддержки экономики и стимул для частных компаний инвестировать в сектор», — отметил Петренко.

По его словам, экспорт обеспечит увеличение поступлений валюты в страну, что позволит поддержать платежный баланс и создаст дополнительные поступления в экономику, а также рост налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты.

Частичное открытие экспорта — это первый и важный шаг со стороны правительства к восстановлению рыночных механизмов. Это также поддержка украинской экономики и стимул для газодобывающих компаний инвестировать в сектор.

Решение распространяется только на излишки природного газа, имеющиеся у частных добывающих компаний в связи с резким сокращением потребления промышленностью из-за обстрелов.

В случае возникновения кризисной ситуации или угрозы энергетической безопасности государство сможет оперативно приостановить экспорт.

«Еще раз повторю, (!) экспорт будет осуществляться под полным контролем государства. В случае кризисной ситуации он будет оперативно остановлен», — добавил директор Ассоциации.

Предприятия будут иметь возможность ежемесячно продавать на экспорт до 15% объема газа, добытого ими в предыдущем месяце. Продажа будет осуществляться через биржевые торги, вся информация о сделках будет открытой.

Источник: Артем Петренко

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