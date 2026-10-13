Исследовательская группа из Австралии обнаружила, что слизистая оболочка кишечника людей с воспалительными заболеваниями кишечника может сохранять клеточную уязвимость даже тогда, когда симптомы болезни находятся под контролем. Как сообщает ScienceAlert, это может частично объяснять, почему у пациентов после ремиссии вновь возникают обострения.

Воспалительные заболевания кишечника включают, в частности, болезнь Крона и язвенный колит. Оба состояния связаны с хроническим воспалением пищеварительного тракта. Лечение может подавлять активность заболевания, однако ремиссия не всегда означает, что биологические процессы в тканях полностью нормализовались.

Более 900 биопсий

Исследование, опубликованное в журнале Science, охватило более 900 биопсий кишечника, взятых у 80 человек, часть из которых имела воспалительные заболевания кишечника. У большинства пациентов с ВЗК болезнь была неактивной или имела лёгкую активность. Команда под руководством учёных Института Уолтера и Элизы Холл исследовала слизистую оболочку кишечника, которая постоянно обновляется.

В норме контролируемая гибель клеток помогает организму устранять повреждённые или ненужные клетки, а стволовые клетки создают новые. Учёные установили, что воспаление способно изменять поведение клеток кишечника и делать их более чувствительными к аномальным сигналам гибели. Часть таких сигналов зафиксировали даже в тканях без очевидных признаков воспаления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выводы требуют проверки

Для дополнительного анализа исследователи вырастили из человеческих образцов органоиды — миниатюрные модели кишечной ткани. В образцах пациентов обнаружили сигналы, связанные с некроптозом — процессом гибели клеток, при котором высвобождается содержимое, способное усиливать воспаление. В то же время в органоидах после воздействия воспалительных сигналов клетки преимущественно погибали через апоптоз — более упорядоченный механизм.

Блокирование некроптоза в экспериментальных условиях не предотвратило гибель клеток. Удаление отдельных генов в лабораторных условиях защищало определённые типы клеток, однако безопасность такого подхода для пациентов ещё предстоит исследовать.

Из 52 пациентов с ВЗК данные наблюдения в течение двух-трёх лет были доступны для 30. У 16 из них произошло обострение, потребовавшее усиления или изменения лечения, тогда как 14 оставались стабильными. У тех, кто впоследствии перенёс обострение, уровень маркера сигнализации клеточной гибели был выше, чем у людей без ВЗК. В то же время авторы подчёркивают: эти результаты предварительные и пока не позволяют прогнозировать обострения у конкретного пациента.

Читай нас в