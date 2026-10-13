澳大利亚一个研究团队发现，炎症性肠病患者的肠道黏膜即使在疾病症状得到控制时，仍可能保留细胞层面的脆弱性。正如ScienceAlert报道的那样，这可能部分解释了为何患者在缓解后会再次出现病情加重。

炎症性肠病包括克罗恩病和溃疡性结肠炎等。这两种疾病都与消化道慢性炎症有关。治疗可以抑制疾病活动，但缓解并不总是意味着组织中的生物学过程已完全恢复正常。

超过900份活检样本

这项发表于《Science》期刊的研究涵盖了从80人身上采集的900多份肠道活检样本，其中部分人患有炎症性肠病。大多数IBD患者的疾病处于非活动状态或仅有轻度活动。由沃尔特与伊丽莎·霍尔研究所科学家领导的团队研究了不断更新的肠道黏膜。

正常情况下，受控的细胞死亡帮助机体清除受损或不需要的细胞，而干细胞会产生新细胞。科学家发现，炎症能够改变肠道细胞的行为，并使其对异常死亡信号更加敏感。其中一部分信号甚至在没有明显炎症迹象的组织中被检测到。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

结论需要验证

为进行进一步分析，研究人员从人体样本中培养出类器官——肠道组织的微型模型。患者样本中发现了与程序性坏死有关的信号；程序性坏死是一种细胞死亡过程，在这一过程中释放的内容物可能加剧炎症。与此同时，在受到炎症信号影响后，类器官中的细胞主要通过凋亡这一更有序的机制死亡。

在实验条件下阻断程序性坏死并未防止细胞死亡。在实验室条件下删除个别基因可保护某些细胞类型，但这种方法对患者的安全性仍有待研究。

在52名IBD患者中，30人有两至三年的随访数据。其中16人出现了需要加强或改变治疗的病情加重，14人则保持稳定。后来出现病情加重者的细胞死亡信号标志物水平高于没有IBD的人。同时，作者强调，这些结果仍属初步结果，目前无法预测某一具体患者是否会出现病情加重。

关注我们在