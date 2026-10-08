Исследователи Stanford Medicine разработали экспериментальную двухкомпонентную молекулу TCIP3 для борьбы с B-клеточной лимфомой. У мышей с имплантированными человеческими клетками лимфомы введение соединения дважды в день привело к полному исчезновению опухолей в течение 11 дней, сообщает ScienceDaily.

Результаты работы опубликовали в журнале Cell. TCIP3 пока не готова к применению у людей: соединению требуется дальнейшее химическое усовершенствование и испытания на других видах животных перед возможным переходом к клиническим исследованиям.

Как работает молекула

Диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома является наиболее распространенной формой неходжкинской лимфомы. Во многих случаях ее развитие связано с белком BCL6. В здоровых иммунных клетках он временно подавляет гены, которые останавливают деление клеток или запускают их запрограммированную гибель. В клетках лимфомы BCL6 может оставаться активным и блокировать эти механизмы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Одна часть TCIP3 связывается с BCL6, а другая — с белками P300 или CBP. Эти белки добавляют к BCL6 ацетильные метки, после чего он теряет способность подавлять гены клеточной гибели. Одновременно P300 и CBP модифицируют гистоны — белки, упаковывающие ДНК, — облегчая доступ к генам, которые должны активироваться.

Эффект в лаборатории и у животных

В отличие от препаратов, которые лишь блокируют или разрушают BCL6, TCIP3 не только снимает подавление, но и активирует гены запрограммированной гибели клеток. Структурный анализ показал, что TCIP3 действует как «молекулярный клей»: после сближения белки образуют дополнительные химические контакты, стабилизирующие комплекс.

В лабораторных условиях TCIP3 уничтожала клетки лимфомы при очень низких концентрациях. У мышей исследователи не зафиксировали очевидных признаков токсичности или повышения воспалительных сигналов в крови. В то же время соединение устраняло герминативные центры — скопления иммунных клеток, сильно зависящие от BCL6. Ученые предполагают, что подобные молекулы в будущем могут также исследоваться для лечения отдельных аутоиммунных заболеваний, в частности ревматоидного артрита и миастении.

Читай нас в