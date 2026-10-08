斯坦福医学研究人员开发了一种用于对抗B细胞淋巴瘤的实验性双组分分子TCIP3。在植入人类淋巴瘤细胞的小鼠中，每日两次给予该化合物后，肿瘤在11天内完全消失，ScienceDaily报道。

研究结果发表于《Cell》期刊。TCIP3尚未准备好用于人体：在可能进入临床试验前，该化合物还需要进一步进行化学改良，并在其他动物物种中接受测试。

该分子如何发挥作用

弥漫性大B细胞淋巴瘤是最常见的非霍奇金淋巴瘤类型。在许多情况下，其发展与BCL6蛋白有关。在健康的免疫细胞中，它会暂时抑制阻止细胞分裂或启动其程序性死亡的基因。在淋巴瘤细胞中，BCL6可能持续保持活性并阻断这些机制。

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TCIP3的一部分与BCL6结合，另一部分则与P300或CBP蛋白结合。这些蛋白为BCL6添加乙酰化标记，之后它便失去抑制细胞死亡基因的能力。同时，P300和CBP会修饰组蛋白——包装DNA的蛋白质——从而使需要被激活的基因更容易被接近。

在实验室和动物中的效果

与仅阻断或破坏BCL6的药物不同，TCIP3不仅解除抑制，还会激活程序性细胞死亡基因。结构分析显示，TCIP3的作用如同“分子胶”：蛋白质被拉近后会形成额外的化学接触，从而稳定该复合物。

在实验室条件下，TCIP3在极低浓度下就能杀死淋巴瘤细胞。研究人员在小鼠中未记录到明显的毒性迹象或血液中炎症信号增加。同时，该化合物消除了生发中心——高度依赖BCL6的免疫细胞聚集区。科学家认为，未来还可研究将类似分子用于治疗某些自身免疫性疾病，包括类风湿关节炎和重症肌无力。

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