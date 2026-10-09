在美国加州大学旧金山分校的 Ward 86 诊所，研究人员考察了长效药物来那卡帕韦和卡博特韦组合用于治疗艾滋病毒的效果。研究共有46人参与：所有人都实现或维持了对病毒的控制，News-Medical报道。

观察结果

超过一半的参与者在治疗开始时艾滋病毒载量可检测到。他们均在13周内实现了病毒控制。研究开始时病毒已经受到抑制的参与者维持了这一状态。

在近两年的中位随访期后，所有参与者的艾滋病毒载量仍处于不可检测状态。这正是抗逆转录病毒治疗的目标。

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为存在耐药性人群提供的选择

近四分之三的参与者具有一种可能限制获批长效药物组合——卡博特韦和利匹韦林——使用的耐药类型。所研究的方案以通过不同方式作用于艾滋病毒的来那卡帕韦替代利匹韦林。

长效药物可每隔数周或数月给药，这可能让难以每天服药的人更容易接受治疗。消息来源还指出，利匹韦林在中低收入国家无法获得。

研究结果于10月8日发表在《JAMA Network Open》期刊上，研究由美国国立卫生研究院资助。来那卡帕韦和卡博特韦的组合尚未获批用于治疗艾滋病毒，且该研究未对其与其他治疗方案进行直接比较。为更详细地研究这一方法，计划开展两项临床试验。

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