一项研究显示，两名同卵双胞胎女孩的癌症并非独立发生：肿瘤起源于其中一名孩子，并在出生前传给了另一名。ScienceAlert报道了发表于《自然·通讯》的这项研究结果。

在孕期第33周，胎儿磁共振成像发现其中一名姐妹脸上有肿块。一周后，女孩们早产，且两名孩子都发现了肿瘤。这些肿瘤被归类为未分化肉瘤。所有接受检查的肿瘤样本都具有相同的MN1和ZNF341基因融合。

细胞的遗传痕迹

科学家对10份肿瘤样本、12份双胞胎正常组织样本、11份胎盘样本，以及另外12份富含参与胎盘形成的细胞的胎盘组织样本进行了测序。尽管同卵双胞胎源自同一个受精卵，但在发育过程中，她们的细胞会出现DNA变化。这些变化有助于追踪细胞的来源，并区分一名姐妹的细胞系与另一名姐妹的细胞系。

分析表明，癌症起源于面部有肿瘤的A号双胞胎。癌细胞在她体内扩散，随后进入B号双胞胎体内。在第二名姐妹的肿瘤中，研究人员发现了属于第一名姐妹细胞的遗传标记。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的传播途径

研究人员认为，这些细胞最可能是通过共用胎盘扩散的。同时，遗传分析并未直接显示细胞移动或确切路径。根据基于突变累积速度恒定这一假设的估算，肿瘤可能在孕早期末出现，而细胞传播可能发生在孕中期末。

在A号双胞胎的脾脏样本中，也发现了正常细胞向相反方向移动的迹象：约75%的受检细胞可能来自她的姐妹。这与双胞胎之间血细胞混合相一致。两名女孩阿米莉亚和阿玛雅均在出生后不久去世；家人同意进行死后研究。

作者指出，这只是一个病例。它不能确定此类传播发生的频率，也不意味着一名双胞胎患癌一定会传给另一名。研究人员将其视为罕见事件。

关注我们在