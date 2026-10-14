Во Львове впервые провели пересадку печени семимесячному мальчику с билиарной атрезией

Во Львове провели первую в истории Детской больницы Святого Николая трансплантацию печени семимесячному ребенку. Операция длилась около 12 часов, а донором части органа для маленького Давида из Ивано-Франковской области стал его отец.

Проблемы со здоровьем у Давида Матрофайла начались в возрасте трех месяцев. Родители обратились к педиатру после появления лёгкой желтухи. Местные и областные врачи заподозрили более серьёзное заболевание и направили семью во Львов, где у мальчика диагностировали билиарную атрезию.

Это врождённое прогрессирующее заболевание, при котором желчевыводящие пути становятся непроходимыми, а отток желчи из печени в кишечник нарушается. Без трансплантации печени дети с такой патологией обычно не доживают до полутора лет.

Донором для Давида мог стать его отец Роман, который по медицинским показаниям подходил для операции. Однако сначала врачи должны были подготовить ребенка к трансплантации и помочь ему набрать необходимый вес.

«Достичь желаемого веса в 10 кг при билиарной атрезии крайне сложно. Малышам ставят зонд, потому что им нужно есть больше, чем они способны физически. Из-за цирроза печень перестает вырабатывать белок, поэтому мы старались дать как можно больше питательных веществ, чтобы она функционировала. На фоне этого развились и типичные осложнения цирроза: асцит, высокий уровень билирубина и портальная гипертензия», — пояснил детский трансплантолог Больницы Святого Николая Дмитрий Грицак.

Более трёх месяцев врачи пытались улучшить состояние мальчика и увеличить его вес, но достичь желаемого результата не удалось. Перед операцией Давид весил 9,5 кг, однако значительную часть этого веса составляла жидкость из-за отеков и асцита. Фактический вес ребенка без избыточной жидкости составлял всего 6,2 кг.

Дополнительной сложностью стал диаметр печеночной артерии — всего около 2 мм. Несмотря на все риски, откладывать трансплантацию дальше было невозможно.

К операции присоединились специалисты Детской больницы Святого Николая, Центра трансплантологии во Львове и Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова в Киеве. Киевские специалисты имеют значительный опыт проведения таких операций и сотрудничают со львовскими коллегами.

Операция длилась около 12 часов. Хирурги, анестезиологи и операционные медсестры работали вместе, чтобы пересадить часть печени от отца сыну. Несмотря на сложность вмешательства, трансплантация прошла успешно: донорский орган заработал ещё на операционном столе и прижился в организме ребёнка.

«Мы доверились врачам. Мы верили, что всё будет хорошо, и никак иначе, что ребёнок должен жить», — рассказали родители Давида.

Сейчас мальчику уже восемь месяцев. Его состояние постепенно улучшается: желтуха кожи и склер проходит, ребенок становится более активным, хорошо ест и во время планового осмотра улыбается врачам, которые помогли его спасти.

Источник: Детская больница Святого Николая

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