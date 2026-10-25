В Южной Корее 26,2% учеников средней школы в 2025 году сообщили, что в течение предыдущего года испытывали депрессивные чувства. Среди учеников старшей школы этот показатель составил 25,1%. Как сообщает Korea Herald, доля учеников средней школы с такими переживаниями третий год подряд выше, чем среди старшеклассников.

Как определяли депрессивные чувства

В исследовании Корейского института развития образования к таким чувствам относили грусть или отчаяние, настолько сильные, что из-за них приходилось прерывать повседневные дела на две недели подряд в течение предыдущего года.

В 2024 году о таких состояниях сообщили 27,9% учеников средней школы и 27,5% учеников старшей школы. В 2023 году соответствующие показатели составили 26,3% и 25,6%.

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Данные о смертях вследствие самоубийства

По данным Министерства образования Южной Кореи, в январе—июне 2026 года вследствие самоубийства умерли 112 учеников начальных, средних и старших школ. Из них 43 ученика, или 38,4%, учились в средней школе.

В 2025 году вследствие самоубийства умерли 244 школьника, среди которых было 92 ученика средней школы.

В материале также отмечается, что в Южной Корее круглосуточно работает линия предотвращения самоубийств по номеру 109. Для получения помощи на английском языке можно попросить переводчика.

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