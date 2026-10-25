W Korei Południowej 26,2% uczniów gimnazjów w 2025 roku zgłosiło, że w poprzednim roku odczuwało uczucia depresyjne. Wśród uczniów szkół średnich wskaźnik ten wyniósł 25,1%. Jak informuje Korea Herald, odsetek uczniów gimnazjów mających takie doświadczenia jest wyższy niż wśród uczniów szkół średnich trzeci rok z rzędu.

Jak definiowano uczucia depresyjne

W badaniu Koreańskiego Instytutu Rozwoju Edukacji do takich uczuć zaliczano smutek lub rozpacz tak silne, że z ich powodu trzeba było przerwać codzienne zajęcia na dwa kolejne tygodnie w poprzednim roku.

W 2024 roku takie stany zgłosiło 27,9% uczniów gimnazjów i 27,5% uczniów szkół średnich. W 2023 roku odpowiednie wskaźniki wynosiły 26,3% i 25,6%.

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Dane o zgonach w wyniku samobójstwa

Według danych Ministerstwa Edukacji Korei Południowej od stycznia do czerwca 2026 roku w wyniku samobójstwa zmarło 112 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Spośród nich 43 uczniów, czyli 38,4%, uczyło się w gimnazjum.

W 2025 roku w wyniku samobójstwa zmarło 244 uczniów, w tym 92 uczniów gimnazjów.

W materiale zaznaczono również, że w Korei Południowej całodobowo działa linia zapobiegania samobójstwom pod numerem 109. Aby otrzymać pomoc w języku angielskim, można poprosić o tłumacza.

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