У крупных собак эпигенетические изменения накапливаются быстрее — Nature

Исследование 894 собак примерно 120 пород показало, что у крупных собак эпигенетические изменения, связанные со старением, накапливаются быстрее, чем у мелких. У самцов такие изменения также накапливались быстрее, чем у самок, даже если самцов кастрировали в раннем возрасте, сообщает Nature.

Молекулярные маркеры старения

Ученые исследовали расположение метильных групп — химических меток на ДНК, которые могут влиять на активность генов. Эти метки являются частью эпигенома клетки, а их потерю или появление иногда используют как биологический показатель старения.

Команда объединила данные о метилировании ДНК с генетическим секвенированием и другой информацией. На основе связи между паттернами метилирования и хронологическим возрастом исследователи создали молекулярные часы, которые могли определять возраст собаки по ее эпигеному с точностью до одного года.

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Связь с риском смерти

Собаки, чей эпигенетический возраст превышал хронологический, имели более высокий риск смерти в течение следующих двух лет. Работа была опубликована в журнале Science.

Исследователи являются участниками Dog Aging Project, в котором сейчас задействовано около 55 тысяч участников. Владельцы животных периодически заполняют анкеты о здоровье и среде обитания своих собак и отправляют образцы их крови.

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