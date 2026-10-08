Badanie 894 psów około 120 ras wykazało, że u dużych psów zmiany epigenetyczne związane ze starzeniem się kumulują się szybciej niż u małych. U samców takie zmiany również kumulowały się szybciej niż u samic, nawet jeśli samce zostały wykastrowane we wczesnym wieku, informuje Nature.

Molekularne markery starzenia

Naukowcy zbadali rozmieszczenie grup metylowych — chemicznych znaczników na DNA, które mogą wpływać na aktywność genów. Te znaczniki są częścią epigenomu komórki, a ich utrata lub pojawienie się jest czasem wykorzystywane jako biologiczny wskaźnik starzenia.

Zespół połączył dane dotyczące metylacji DNA z sekwencjonowaniem genetycznym i innymi informacjami. Na podstawie związku między wzorcami metylacji a wiekiem chronologicznym badacze stworzyli zegar molekularny, który mógł określać wiek psa na podstawie jego epigenomu z dokładnością do jednego roku.

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Związek z ryzykiem śmierci

Psy, których wiek epigenetyczny przekraczał wiek chronologiczny, miały wyższe ryzyko śmierci w ciągu kolejnych dwóch lat. Pracę opublikowano w czasopiśmie Science.

Badacze są uczestnikami Dog Aging Project, w którym obecnie bierze udział około 55 tysięcy uczestników. Właściciele zwierząt okresowo wypełniają ankiety dotyczące zdrowia i środowiska swoich psów oraz wysyłają próbki ich krwi.

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