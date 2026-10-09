Adidas подал в суд на австралийский бренд из-за четырёх полосок на одежде — The Guardian

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas ведет судебный процесс с австралийским брендом White Fox из-за использования дизайна с четырьмя полосками. В Adidas считают, что он вводит в заблуждение, поскольку похож на их фирменный знак с тремя полосками.

Представители Adidas утверждают, что White Fox неоднократно игнорировала требования прекратить продажу и рекламу одежды с таким дизайном. В качестве примера адвокат компании Патрик Флинн привёл рекламу, в которой инфлюенсерка позировала в шортах White Fox с четырьмя полосками и обуви Adidas.

Юристы Adidas заявляют, что австралийский бренд пытается воспользоваться репутацией компании. Adidas владеет правами на торговую марку с тремя полосками в Австралии более 50 лет. В 2013 году компания уже выиграла судебное дело против другого продавца из-за обуви с четырьмя полосками.

В свою очередь, адвокат White Fox Эд Гири настаивает, что полоски на одежде его клиента носят декоративный характер и не используются в качестве торговой марки. Он также обратил внимание на то, что одежду с четырьмя полосками выпускают и другие бренды, в частности Princess Polly, Glassons и Shein.

Источник: The Guardian

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Спортивный бренд Adidas вновь открыл магазин в Харькове после четырехлетнего перерыва.

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