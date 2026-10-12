Инфляция в Украине в сентябре значительно превысила прогноз Нацбанка

В сентябре 2026 года общая инфляция в Украине оказалась значительно выше июльского прогноза Национального банка Украины, прежде всего из-за активизации российских атак на складскую, производственную и логистическую инфраструктуру, а также из-за подорожания топлива. Базовая инфляция выросла до 8,8% в годовом исчислении вследствие ускоренного роста цен на непродовольственные товары и переработанные продукты питания.

Наибольший рост цен зафиксирован на услуги (до 13,7% г/г) из-за повышения стоимости высшего образования и аренды жилья, а также на продукты питания (до 10,7% г/г) и сырье из-за снижения урожаев и увеличения затрат на транспортировку и хранение. В Нацбанке отмечают, что последствия российской агрессии и войны на Ближнем Востоке будут поддерживать ценовое давление и в последующие месяцы.

Источник: Национальный банк Украины.

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