В сентябре 2026 года поступления от нефти и газа в бюджет РФ сократились на 22,3 % по сравнению с предыдущими периодами, несмотря на рост мировых цен на нефть. Основной причиной стало возвращение государством почти половины собранных налогов нефтеперерабатывающим компаниям в виде компенсаций.

По данным Службы внешней разведки Украины (СВРУ), из валовых налоговых поступлений в размере $10,16 млрд в российском бюджете осталось лишь $5,28 млрд, тогда как около $4,9 млрд было выплачено нефтяному сектору. В частности, расходы по топливному демпферу выросли на 55% за месяц — до $3,56 млрд, достигнув максимума с апреля 2022 года. Поскольку мировые цены росли, российское правительство было вынуждено увеличивать компенсации компаниям для сдерживания цен на внутреннем рынке.

Дополнительное давление на финансовую систему РФ создают сокращение объемов переработки нефти из-за повреждений НПЗ и рост импорта топлива, которое также подпадает под бюджетное субсидирование. В целом за январь–сентябрь 2026 года нефтегазовые доходы РФ упали на 17,2% в годовом исчислении (до $63,82 млрд), что вынудило Минфин РФ ухудшить годовой прогноз поступлений до $88,4 млрд.

Источник: Служба внешней разведки Украины.

Нефть марки Brent утром в среду, 14 октября, подорожала до 106,03 доллара за баррель, а американская WTI — до 94,42 доллара. Рост котировок произошел на фоне новых атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и ударов хуситов по объектам Саудовской Аравии, в частности связанным с Saudi Aramco.

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