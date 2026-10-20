В китайском Гуанчжоу завершилась первая фаза 140-й Китайской ярмарки импорта и экспорта, известной как Кантонская ярмарка. Ее посетили 189 тысяч зарубежных покупателей из 214 стран и регионов — на 13,3% больше, чем во время соответствующей фазы предыдущей ярмарки, сообщает ECNS.

Производство и новая энергетика

Первая фаза была посвящена передовому производству. Выставочная площадь составила 520 тысяч квадратных метров. На ярмарке работали более 25 тысяч стендов, а свою продукцию представили более 12 тысяч экспонентов.

Экспозиция включала 19 зон в пяти секторах: электроника и бытовая техника, промышленная автоматизация, осветительное и электротехническое оборудование, инструменты и изделия из металла, а также транспорт на новых источниках энергии и умная мобильность.

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Следующие этапы ярмарки

Кантонская ярмарка проходит в три фазы — с 15 октября по 4 ноября. Второй этап продлится с 23 по 27 октября и будет посвящен строительным материалам, мебели, керамике для повседневного использования и товарам для декора дома.

Третья фаза запланирована на 31 октября — 4 ноября. На ней должны представить игрушки, товары для матерей и младенцев, одежду, продукты питания и умные медицинские товары. В этом году ярмарка отмечает 70-летие: с момента основания ее выставочная площадь выросла с 9,6 тысячи до 1,55 миллиона квадратных метров, а количество покупателей — с 1,2 тысячи до более чем 300 тысяч.

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