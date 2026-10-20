W chińskim Kantonie zakończyła się pierwsza faza 140. Chińskich Targów Importu i Eksportu, znanych jako Targi Kantońskie. Odwiedziło ją 189 tys. zagranicznych kupujących ze 214 krajów i regionów — o 13,3% więcej niż podczas odpowiadającej jej fazy poprzednich targów, podaje ECNS.

Produkcja i nowa energetyka

Pierwsza faza była poświęcona zaawansowanej produkcji. Powierzchnia wystawiennicza wyniosła 520 tys. metrów kwadratowych. Na targach działało ponad 25 tys. stoisk, a swoje produkty zaprezentowało ponad 12 tys. wystawców.

Ekspozycja obejmowała 19 stref w pięciu sektorach: elektronikę i sprzęt gospodarstwa domowego, automatyzację przemysłową, oświetlenie i sprzęt elektryczny, narzędzia i wyroby metalowe, a także pojazdy napędzane nowymi źródłami energii oraz inteligentną mobilność.

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Kolejne etapy targów

Targi Kantońskie odbywają się w trzech fazach — od 15 października do 4 listopada. Drugi etap potrwa od 23 do 27 października i będzie poświęcony materiałom budowlanym, meblom, ceramice codziennego użytku oraz produktom do dekoracji domu.

Trzecia faza jest zaplanowana na okres od 31 października do 4 listopada. Mają na niej zostać zaprezentowane zabawki, produkty dla matek i niemowląt, odzież, produkty spożywcze oraz inteligentne produkty medyczne. W tym roku targi obchodzą 70-lecie: od momentu ich założenia powierzchnia wystawiennicza wzrosła z 9,6 tys. do 1,55 mln metrów kwadratowych, a liczba kupujących — z 1,2 tys. do ponad 300 tys.

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