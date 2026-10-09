Миллиардер Дэн Фридкин выставил на продажу британский клуб «Эвертон»

Американский миллиардер Дэн Фридкин решил продать английский футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля. По информации The Times, The Friedkin Group готова расстаться с мерсисайдцами за 800 млн фунтов стерлингов, причем 380 млн фунтов из этой суммы составляют долги клуба.

Дэн Фридкин возглавил «Эвертон» в декабре 2024 года. Тогда американский бизнесмен приобрел 94,1% акций клуба у ирано-британского предпринимателя Фархада Мошири.

Ориентировочная стоимость той сделки составляла 400 млн фунтов стерлингов. Теперь The Friedkin Group готова продать команду примерно вдвое дороже — за 800 млн фунтов.

При этом в заявленную сумму входят 380 млн фунтов долгов мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Эвертон» пока не потерпел ни одного поражения. Команда под руководством Дэвида Мойеса набрала девять очков в пяти турах: одержала две победы и трижды сыграла вничью.

Кроме того, мерсисайдцы, в составе которых выступает украинский защитник Виталий Николенко, прошли два раунда Кубка лиги.

Об этом сообщает The Times.

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