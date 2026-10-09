Мільярдер Ден Фрідкін виставив на продаж британський клуб Евертон

0:00 / 0:00

Американський мільярдер Ден Фрідкін вирішив продати англійський футбольний клуб «Евертон» із Ліверпуля. За інформацією The Times, The Friedkin Group готова розлучитися з мерсисайдцями за 800 млн фунтів стерлінгів, причому 380 млн фунтів у цій сумі становлять борги клубу.

Ден Фрідкін очолив «Евертон» у грудні 2024 року. Тоді американський бізнесмен придбав 94,1% акцій клубу в ірансько-британського підприємця Фархада Мошірі.

Орієнтовна вартість тієї угоди становила 400 млн фунтів стерлінгів. Тепер The Friedkin Group готова продати команду приблизно вдвічі дорожче — за 800 млн фунтів.

Водночас у заявлену суму входять 380 млн фунтів боргів мерсисайдців.

У нинішньому сезоні англійської Прем’єр-ліги «Евертон» поки що не зазнав жодної поразки. Команда під керівництвом Девіда Моєса набрала дев’ять очок у п’яти турах: здобула дві перемоги та тричі зіграла внічию.

Крім того, мерсисайдці, у складі яких виступає український захисник Віталій Миколенко, подолали два раунди Кубка ліги.

Про це повідомляє The Times.

Нагадаємо, легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду може придбати саудівський футбольний клуб «Аль-Наср», за який він нині виступає. За інформацією джерела, Роналду разом із ще чотирма інвесторами готує пропозицію щодо купівлі клубу.

Роналду закликав довічно забороняти відвідування стадіонів за вигуки про Жоту в Саудівській Аравії.

Особисте життя Роналду: від чуток і трагедії до великої родини.

Читай нас у