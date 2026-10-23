УЕФА наказал венгерских болельщиков за поведение на матче с Украиной

УЕФА наложила санкции на Федерацию футбола Венгрии после матча со сборной Украины в словацкой Трнаве. Дисциплинарный комитет выдвинул венгерской стороне пять обвинений в связи с поведением болельщиков, в частности использованием пиротехники, повреждением стадиона и дискриминационными действиями. Венгры должны выплатить почти 80 тысяч евро штрафа, а следующий выездной матч против Грузии проведут без поддержки своих болельщиков.

УЕФА опубликовал решение Дисциплинарного комитета относительно инцидентов во время матча между сборными Украины и Венгрии в словацкой Трнаве. Нарушения касались поведения венгерских болельщиков в гостевом секторе стадиона. Венгерской федерации футбола предъявили пять обвинений:

Бросание посторонних предметов на поле или в другие зоны стадиона.

Повреждение стадиона и его имущества.

Неуважение к национальному гимну соперника.

Использование пиротехники во время матча.

Дискриминационное поведение болельщиков.

За эти нарушения УЕФА применил к венгерской федерации финансовые и спортивные санкции.

Следующий выездной матч — без болельщиков

Одним из последствий стало реальное применение наказания, которое ранее было условным. Еще два года назад дисциплинарный комитет УЕФА назначил Венгрии наказание в виде выездного матча с закрытым гостевым сектором. Тогда его исполнение отложили при условии, что федерация не допустит новых нарушений. Теперь условное наказание вступило в силу. Это означает, что 14 ноября во время выездного матча против Грузии венгерская сборная не будет иметь поддержки своих болельщиков на трибунах гостевого сектора.

Кроме того, Федерация футбола Венгрии должна выплатить штраф в размере почти 80 тысяч евро. Большую часть суммы — 30 тысяч евро — назначили именно за дискриминационное поведение болельщиков.

Как выступает сборная Украины

В матче против Венгрии сборная Украины уступила со счётом 1:2. Поединок состоялся в словацкой Трнаве, где украинская команда формально играла дома. После этого матча подопечные Андреа Мальдера занимают третье место в своей группе дивизиона B Лиги наций. Эта позиция может повлиять на предстоящую жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы. Если Украина останется третьей, то, согласно приведенному в материале прогнозу, может попасть в третью корзину во время жеребьевки квалификации. Это повышает риск встретиться с более сильными соперниками уже на этапе отбора.

Если бы сборная Украины заняла первое или второе место, она могла бы рассчитывать на вторую корзину. В таком случае во время жеребьёвки потенциально было бы меньше шансов получить соперников с самым высоким рейтингом. Таким образом, для Украины важно улучшить положение в группе, тогда как Венгрия после матча в Трнаве столкнулась с дисциплинарными санкциями со стороны УЕФА. Решение было обнародовано на официальном сайте УЕФА.

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