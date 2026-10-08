Ученые обнаружили новый вид ярко-желтого восьмилучевого коралла Laurinque elenya на подводных горах у побережья Коста-Рики. Его генетические и анатомические особенности оказались настолько необычными, что исследователи создали для него не только новый род Laurinque, но и отдельное семейство Laurinqueidae, сообщает ScienceDaily.

Находка на глубине до 529 метров

Коралл обнаружили в Тихом океане на глубинах от 360 до 529 метров. Его разветвленные колонии, напоминающие деревья, могут достигать более метра в высоту. Образцы собирали дистанционно управляемым аппаратом SuBastian во время экспедиций 2019 и 2023 годов на исследовательских судах Falkor и Falkor (too), которые эксплуатирует Schmidt Ocean Institute.

Экспедиции исследовали подводные горы возле острова Кокос и вдоль тихоокеанской окраины Коста-Рики. Новый коралл часто встречался на скальных выступах, почти сплошь покрытых офиурами.

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Название по мотивам языков Толкина

Род Laurinque получил название от слова Laurinquë — «золотое дерево» на квенья, одном из эльфийских языков, созданных Джоном Рональдом Руэлом Толкином. Видовое название elenya означает «звездный» или «принадлежащий звездам» и отсылает к густым скоплениям офиур вокруг коралловых колоний.

Сначала ученые секвенировали три гена, которые обычно используют для идентификации и классификации кораллов. Однако каждый из них указывал на другое, не связанное с остальными семейство. После этого команда использовала филогеномный анализ, который одновременно сравнивает сотни генов. Он показал, что Laurinque elenya представляет собой отдельную эволюционную линию, наиболее близкую к семейству Eunicellidae, но достаточно отличающуюся для выделения нового семейства.

Результаты исследования международной группы ученых под руководством Одалиски Бриди из Университета Коста-Рики опубликованы в журнале открытого доступа ZooKeys. Коралловые сады такого типа считают уязвимыми морскими экосистемами: их объемная структура создает среду обитания для различных глубоководных организмов.

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