Біля Коста-Рики виявили корал, для якого створили нову родину — ScienceDaily

На підводних горах поблизу Коста-Рики науковці виявили новий вид яскраво-жовтого восьмипроменевого корала Laurinque elenya. Його генетичні та анатомічні особливості виявилися настільки незвичними, що дослідники створили для нього не лише новий рід Laurinque, а й окрему родину Laurinqueidae, повідомляє ScienceDaily.

Знахідка на глибині до 529 метрів

Корал виявили у Тихому океані на глибинах від 360 до 529 метрів. Його розгалужені колонії, що нагадують дерева, можуть сягати понад метра заввишки. Зразки збирали дистанційно керованим апаратом SuBastian під час експедицій 2019 і 2023 років на дослідницьких суднах Falkor та Falkor (too), які експлуатує Schmidt Ocean Institute.

Експедиції досліджували підводні гори поблизу острова Кокос і вздовж тихоокеанської окраїни Коста-Рики. Новий корал часто траплявся на скелястих виступах, майже суцільно вкритих офіурами.

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Назва за мотивами мов Толкіна

Рід Laurinque отримав назву від слова Laurinquë — «золоте дерево» квенійською, однією з ельфійських мов, створених Джоном Рональдом Руелом Толкіном. Видова назва elenya означає «зоряний» або «той, що належить зіркам» і відсилає до густих скупчень офіур довкола коралових колоній.

Спочатку вчені секвенували три гени, які зазвичай застосовують для ідентифікації та класифікації коралів. Однак кожен із них вказував на іншу, не пов’язану з іншими родину. Після цього команда використала філогеномний аналіз, що порівнює сотні генів одночасно. Він показав, що Laurinque elenya є окремою еволюційною лінією, найближчою до родини Eunicellidae, але достатньо відмінною для виділення нової родини.

Результати дослідження міжнародної групи науковців на чолі з Одалискою Бріді з Університету Коста-Рики опубліковано в журналі відкритого доступу ZooKeys. Коралові сади такого типу вважають вразливими морськими екосистемами: їхня об’ємна структура створює середовище існування для різних глибоководних організмів.

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