Naukowcy odkryli nowy gatunek jasnożółtego ośmiopromiennego koralowca Laurinque elenya na podwodnych górach w pobliżu Kostaryki. Jego cechy genetyczne i anatomiczne okazały się tak niezwykłe, że badacze utworzyli dla niego nie tylko nowy rodzaj Laurinque, ale także odrębną rodzinę Laurinqueidae, informuje ScienceDaily.

Odkrycie na głębokości do 529 metrów

Koralowiec odkryto w Oceanie Spokojnym na głębokościach od 360 do 529 metrów. Jego rozgałęzione kolonie przypominające drzewa mogą osiągać ponad metr wysokości. Próbki zebrano za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu SuBastian podczas ekspedycji w 2019 i 2023 roku na statkach badawczych Falkor oraz Falkor (too), eksploatowanych przez Schmidt Ocean Institute.

Ekspedycje badały podwodne góry w pobliżu Wyspy Kokosowej oraz wzdłuż pacyficznego obrzeża Kostaryki. Nowy koralowiec często występował na skalistych występach niemal całkowicie pokrytych wężowidłami.

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Nazwa inspirowana językami Tolkiena

Rodzaj Laurinque otrzymał nazwę od słowa Laurinquë, oznaczającego „złote drzewo” w quenya, jednym z języków elfickich stworzonych przez Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Nazwa gatunkowa elenya oznacza „gwiaździsty” lub „należący do gwiazd” i nawiązuje do gęstych skupisk wężowideł wokół kolonii koralowca.

Początkowo naukowcy sekwencjonowali trzy geny zwykle wykorzystywane do identyfikacji i klasyfikacji koralowców. Każdy z nich wskazywał jednak na inną rodzinę, niepowiązaną z pozostałymi. Następnie zespół zastosował analizę filogenomiczną, która porównuje jednocześnie setki genów. Wykazała ona, że Laurinque elenya jest odrębną linią ewolucyjną, najbliższą rodzinie Eunicellidae, lecz wystarczająco różną, aby wyodrębnić nową rodzinę.

Wyniki badań międzynarodowej grupy naukowców kierowanej przez Odaliscę Breedy z Uniwersytetu Kostaryki opublikowano w czasopiśmie otwartego dostępu ZooKeys. Ogrody koralowe tego typu są uznawane za wrażliwe ekosystemy morskie: ich trójwymiarowa struktura tworzy siedliska dla różnych organizmów głębinowych.

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