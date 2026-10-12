No Man’s Sky trafi na iPhone’y i iPady 28 października — The Verge
Studio Hello Games wyda grę science fiction No Man’s Sky na iPhone’y i iPady 28 października. Wersja mobilna będzie dostępna na iPhone’ach 11 i nowszych modelach, a także na iPadzie Air trzeciej generacji i nowszych urządzeniach, informuje The Verge.
Pełna gra z ograniczeniami
Szef Hello Games Sean Murray oświadczył, że wersja na iOS nie jest uproszczonym wydaniem No Man’s Sky. Będzie zawierać liczne aktualizacje wydane dla gry od momentu jej premiery, w tym ubiegłoroczne duże rozszerzenie Voyagers.
Jednocześnie wśród kluczowych funkcji, których zabraknie w wersji na iOS, są tryb wieloosobowy i planetarne osady. Murray porównał premierę na iOS z początkowym wydaniem gry na Nintendo Switch. Jak powiedział, studio będzie wspierać wersję mobilną z uwzględnieniem opinii i liczby graczy, tak jak robiło to w przypadku wersji na Switcha.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Sterowanie i rozmiar gry
Rozmiar pobieranej wersji No Man’s Sky na iOS będzie wynosił około 5 GB. Twórcy stworzyli nowy dotykowy schemat sterowania i dodali obsługę kontrolerów, przesyłania obrazu z ekranu, a także myszy i klawiatury na iPadzie.
W Hello Games poinformowano również, że poświęcono znaczną uwagę czasowi pracy na baterii i temperaturze urządzeń. Według Murraya ma to zapewnić komfortowe, długie sesje gry.