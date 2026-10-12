Hello Games工作室将于10月28日在iPhone和iPad上发布科幻游戏《无人深空》。据The Verge报道，移动版将适用于iPhone 11及更新机型，以及第三代iPad Air及更新设备。

完整版游戏，但存在限制

Hello Games负责人肖恩·默里表示，iOS版并非《无人深空》的简化版。它将包含自游戏发布以来推出的众多更新，其中包括去年的大型扩展内容Voyagers。

同时，iOS版将不包含的主要功能包括多人模式和行星定居点。默里将iOS版的发布与该游戏最初登陆任天堂Switch进行了比较。他表示，工作室将根据反馈和玩家数量支持移动版，就像此前支持Switch版一样。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

操控方式和游戏大小

iOS版《无人深空》的下载容量约为5GB。开发人员设计了新的触控操作方案，并加入了对控制器、屏幕投放以及iPad鼠标和键盘的支持。

Hello Games还表示，他们高度重视设备的电池续航时间和热管理。默里称，这应能确保舒适的长时间游戏体验。

关注我们在