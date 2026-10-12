Студия Hello Games выпустит научно-фантастическую игру No Man’s Sky на iPhone и iPad 28 октября. Мобильная версия будет доступна на iPhone 11 и более новых моделях, а также на iPad Air третьего поколения и более новых устройствах, сообщает The Verge.

Полная игра с ограничениями

Глава Hello Games Шон Мюррей заявил, что версия для iOS не является упрощённым изданием No Man’s Sky. Она будет содержать многочисленные обновления, выпущенные для игры с момента её релиза, в том числе прошлогоднее масштабное дополнение Voyagers.

В то же время среди основных функций, которых не будет в версии для iOS, — многопользовательский режим и планетарные поселения. Мюррей сравнил запуск на iOS с первоначальным выходом игры на Nintendo Switch. По его словам, студия будет поддерживать мобильную версию с учётом отзывов и количества игроков, как это делала с версией для Switch.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Управление и размер игры

Размер загрузки No Man’s Sky для iOS составит около 5 ГБ. Разработчики создали новую сенсорную схему управления и добавили поддержку контроллеров, трансляции экрана, а также мыши и клавиатуры на iPad.

В Hello Games также сообщили, что уделили значительное внимание времени автономной работы и тепловому режиму устройств. По словам Мюррея, это должно обеспечить комфортные продолжительные игровые сессии.

Читай нас в