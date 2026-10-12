No Man’s Sky вийде на iPhone та iPad 28 жовтня — The Verge

Студія Hello Games випустить на iPhone та iPad науково-фантастичну гру No Man’s Sky 28 жовтня. Мобільна версія буде доступна на iPhone 11 і новіших моделях, а також на iPad Air третього покоління та новіших пристроях, повідомляє The Verge.

Повна гра з обмеженнями

Керівник Hello Games Шон Мюррей заявив, що iOS-версія не є спрощеним виданням No Man’s Sky. Вона міститиме численні оновлення, випущені для гри від моменту її релізу, зокрема масштабне торішнє доповнення Voyagers.

Водночас серед основних функцій, яких не буде в iOS-версії, — багатокористувацький режим і планетарні поселення. Мюррей порівняв запуск на iOS із початковим виходом гри на Nintendo Switch. За його словами, студія підтримуватиме мобільну версію з огляду на відгуки та кількість гравців, як це робила з версією для Switch.

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Керування та розмір гри

Розмір завантаження No Man’s Sky для iOS становитиме близько 5 ГБ. Розробники створили нову сенсорну схему керування та додали підтримку контролерів, трансляції екрана, а також миші й клавіатури на iPad.

У Hello Games також повідомили, що приділили значну увагу часу роботи від батареї та тепловому режиму пристроїв. За словами Мюррея, це має забезпечити комфортні тривалі ігрові сесії.

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