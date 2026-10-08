科学家在哥斯达黎加附近的海山发现了一种新的亮黄色八射珊瑚Laurinque elenya。其遗传和解剖学特征异常独特，研究人员不仅为其设立了新属Laurinque，还设立了独立的Laurinqueidae科，ScienceDaily报道。

在最深529米处发现

这种珊瑚发现于太平洋360至529米深处。其分枝状、形似树木的群体高度可超过1米。样本由遥控潜水器SuBastian在2019年和2023年的考察中采集，考察使用了由Schmidt Ocean Institute运营的科研船Falkor和Falkor (too)。

考察队调查了科科斯岛附近以及哥斯达黎加太平洋边缘沿线的海山。这种新珊瑚经常出现在几乎完全被蛇尾覆盖的岩石突起上。

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名称源自托尔金的语言

Laurinque属得名于Laurinquë一词，该词在昆雅语中意为“金树”；昆雅语是约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金创造的精灵语言之一。种名elenya意为“星光灿烂的”或“属于星辰的”，指的是珊瑚群体周围密集聚集的蛇尾。

起初，科学家对通常用于鉴定和分类珊瑚的三个基因进行了测序。然而，每个基因都指向一个不同且彼此无关的科。随后，团队采用了系统基因组学分析，同时比较数百个基因。结果显示，Laurinque elenya是一个独立的进化支系，与Eunicellidae科最为接近，但差异足以设立一个新科。

这项研究由哥斯达黎加大学的奥达利斯卡·布里迪领导的国际科学家团队完成，研究结果发表于开放获取期刊ZooKeys。此类珊瑚花园被认为是脆弱的海洋生态系统：其立体结构为多种深海生物提供了栖息地。

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