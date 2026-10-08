Астрономы с помощью расположенной в ЮАР сети радиотелескопов MeerKAT и космического телескопа James Webb локализовали самый далёкий из зарегистрированных быстрых радиовсплесков — FRB 20240304B. Сигнал поступил с расстояния более 10 млрд световых лет, а телескоп Webb помог определить галактику-хозяина, сообщает Live Science.

Рекордный сигнал из ранней Вселенной

Быстрые радиовсплески, или FRB, — это сверхкороткие импульсы радиоизлучения, которые длятся лишь миллисекунды. Астрономы уже зарегистрировали тысячи таких событий, однако их происхождение до сих пор остаётся неясным. Новое наблюдение более чем вдвое превышает предыдущий рекорд расстояния для FRB.

MeerKAT, состоящий из 64 радиотелескопов, сначала зафиксировал всплеск и определил его точное положение на небе. Из-за значительной дисперсии радиосигнала исследователи поняли, что источник расположен очень далеко. В то же время первоначальные поиски наземными телескопами не выявили вероятную галактику-хозяина, поскольку она была слишком тусклой.

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Тусклая галактика-хозяин

Для дальнейших наблюдений команда получила время на телескопе James Webb в рамках программы срочных наблюдений. Камера ближнего инфракрасного диапазона зафиксировала слабую галактику почти точно в месте, где ожидалось найти хозяина радиовсплеска. Спектрограф телескопа обнаружил спектральные признаки водорода и кислорода, что позволило определить красное смещение примерно 2,15.

Это означает, что галактику видно такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял около 3 млрд лет — приблизительно пятую часть нынешнего возраста. Согласно наблюдениям, галактика меньше, чем ожидали учёные, содержит мало элементов тяжелее водорода и гелия и активно формирует звёзды.

Исследователи предполагают, что FRB 20240304B мог быть связан с магнетаром — чрезвычайно магнитным ядром звезды, которое остаётся после взрыва сверхновой. Молодой возраст галактики и активное звездообразование поддерживают идею о том, что по меньшей мере часть FRB могут порождать магнетары. Команда планирует и далее объединять данные наземных радиотелескопов и James Webb для поиска новых радиовсплесков.

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