韦布帮助定位创纪录遥远的射电暴——Live Science

天文学家借助位于南非的MeerKAT射电望远镜阵列和詹姆斯·韦布空间望远镜，定位了已记录到的最遥远快速射电暴——FRB 20240304B。该信号来自超过100亿光年之外，韦布望远镜帮助确定了其宿主星系，Live Science报道。

来自早期宇宙的创纪录信号

快速射电暴，即FRB，是仅持续几毫秒的极短射电辐射脉冲。天文学家已经记录了数千起此类事件，但其起源仍不清楚。这项新观测的距离超过此前FRB距离纪录的两倍。

由64台射电望远镜组成的MeerKAT首先探测到这次射电暴，并确定了它在天空中的精确位置。由于无线电信号存在显著色散，研究人员意识到其源头位于非常遥远的地方。与此同时，利用地面望远镜进行的初步搜索未能发现可能的宿主星系，因为它过于暗弱。

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暗弱的宿主星系

为进行进一步观测，该团队在紧急观测计划下获得了詹姆斯·韦布望远镜的观测时间。近红外相机在预期能找到该射电暴宿主的位置几乎正好拍摄到一个微弱星系。望远镜的光谱仪发现了氢和氧的光谱特征，从而确定其红移约为2.15。

这意味着，人们看到的该星系处于宇宙年龄约为30亿年时的状态——约为当前年龄的五分之一。观测显示，该星系比科学家预期的更小，含有很少比氢和氦更重的元素，并且正在积极形成恒星。

研究人员认为，FRB 20240304B可能与磁星有关——磁星是超新星爆发后留下的恒星中具有极强磁性的核心。该星系的年轻年龄和活跃的恒星形成支持这样一种观点：至少一部分FRB可能由磁星产生。该团队计划继续结合地面射电望远镜和詹姆斯·韦布望远镜的数据，搜寻新的射电暴。

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