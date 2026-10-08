Astronomowie, korzystając z sieci radioteleskopów MeerKAT w RPA oraz Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, zlokalizowali najdalszy z zarejestrowanych szybkich rozbłysków radiowych — FRB 20240304B. Sygnał nadszedł z odległości ponad 10 mld lat świetlnych, a teleskop Webb pomógł określić galaktykę-gospodarza, informuje Live Science.

Rekordowy sygnał z wczesnego Wszechświata

Szybkie rozbłyski radiowe, czyli FRB, to niezwykle krótkie impulsy promieniowania radiowego, które trwają zaledwie milisekundy. Astronomowie zarejestrowali już tysiące takich zdarzeń, jednak ich pochodzenie nadal pozostaje niewyjaśnione. Nowa obserwacja ponad dwukrotnie przewyższa poprzedni rekord odległości dla FRB.

MeerKAT, składający się z 64 radioteleskopów, najpierw zarejestrował rozbłysk i określił jego dokładne położenie na niebie. Ze względu na znaczną dyspersję sygnału radiowego badacze zrozumieli, że źródło znajduje się bardzo daleko. Jednocześnie wstępne poszukiwania za pomocą teleskopów naziemnych nie wykryły prawdopodobnej galaktyki-gospodarza, ponieważ była zbyt słaba.

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Słaba galaktyka-gospodarz

Na dalsze obserwacje zespół otrzymał czas obserwacyjny na teleskopie Jamesa Webba w ramach programu obserwacji pilnych. Kamera bliskiej podczerwieni zarejestrowała słabą galaktykę niemal dokładnie w miejscu, w którym spodziewano się znaleźć gospodarza rozbłysku radiowego. Spektrograf teleskopu wykrył sygnatury spektralne wodoru i tlenu, co umożliwiło określenie przesunięcia ku czerwieni na około 2,15.

Oznacza to, że galaktykę widzimy taką, jaką była, gdy Wszechświat miał około 3 mld lat — mniej więcej jedną piątą obecnego wieku. Obserwacje wskazują, że galaktyka jest mniejsza, niż oczekiwali naukowcy, zawiera niewiele pierwiastków cięższych od wodoru i helu oraz aktywnie tworzy gwiazdy.

Badacze przypuszczają, że FRB 20240304B mógł być związany z magnetarem — niezwykle magnetycznym jądrem gwiazdy, które pozostaje po wybuchu supernowej. Młody wiek galaktyki i aktywne formowanie gwiazd wspierają pogląd, że przynajmniej część FRB mogą tworzyć magnetary. Zespół planuje nadal łączyć dane z naziemnych radioteleskopów i teleskopu Jamesa Webba w poszukiwaniu nowych rozbłysków radiowych.

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