ИИ и ядерная война могут привести к вымиранию человечества к 2100 году, — считают эксперты

Человечество может столкнуться с риском вымирания к 2100 году из-за злонамеренного использования искусственного интеллекта или ядерного конфликта. Об этом говорится в новой оценке глобальных рисков, подготовленной Комиссией журнала The Lancet по вопросам глобальных угроз здоровью в XXI веке.

В целом эксперты определили 17 основных угроз здоровью людей на ближайшие 75 лет.

Помимо злонамеренного использования искусственного интеллекта и ядерной войны, в перечень вошли климатический кризис, детское недоедание, загрязнение воздуха, сокращение международной помощи и другие факторы.

В комиссии отметили, что эти угрозы взаимосвязаны, поэтому противодействовать им необходимо комплексно. В то же время эксперты подчеркнули, что для каждой из выявленных угроз существуют реалистичные способы реагирования.

«Решения, которые сегодня принимают лидеры, будут определять здоровье и благополучие следующего поколения», — заявил профессор Кристофер Мюррей, сопредседатель комиссии и директор Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.

Для составления перечня комиссия смоделировала количество лет здоровой жизни, которые могут быть утрачены из-за болезней, инвалидности или преждевременной смерти в результате каждой угрозы с учетом текущих тенденций. Этот показатель называется DALYs — годы жизни, скорректированные с учетом инвалидности.

В отчете отмечается: злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности для создания биологического оружия, и ядерный конфликт с риском ядерного голода могут привести к вымиранию человечества в течение следующих 75 лет.

Авторы исследования отмечают, что вероятность таких сценариев остается низкой, однако последствия могут быть катастрофическими.

В случае ядерной войны масштабные выбросы частиц в верхние слои атмосферы могут заблокировать солнечный свет, вызвать резкое ухудшение условий для сельского хозяйства и привести к массовому голоду. Другой сценарий связан с применением биологического оружия, созданного с помощью искусственного интеллекта.

В редакционной статье The Lancet, опубликованной вместе с отчетом, авторы предупредили: «Масштабы ущерба в случае реализации этих угроз привели бы к апокалипсису для человечества».

К категории главных катастрофических угроз, каждая из которых может привести к значительным потерям здоровой жизни, комиссия отнесла:

загрязнение воздуха;

устойчивость к противомикробным препаратам;

недоедание среди детей;

климатический кризис;

вооруженные конфликты;

сокращение международной помощи;

чрезмерное употребление алкоголя;

высокое артериальное давление;

неравенство доходов;

низкий уровень образования;

природные пандемии;

ожирение;

проблемы с психическим здоровьем;

курение;

нездоровое старение.

Чтобы попасть в список, угрозы должны были не только потенциально приводить к значительной потере лет здоровой жизни, но и предполагать возможности для противодействия.

Ибрагим Абубакар, член комиссии и профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Университетском колледже Лондона (UCL), подчеркнул, что цель исследования заключается не в запугивании общества, а в том, чтобы помочь руководителям государств оценить масштабы рисков и возможности воздействия на них.

«Мы не исходим из позиции типа “вот, мы хотим вас напугать — человечеству грозит столько-то угроз”. Мы исходим из того, что если вы сегодня принимаете политические решения — будь то на глобальном многостороннем уровне или на национальном, — то это потенциальные угрозы, с которыми вы можете столкнуться, и это тот масштаб изменений, которых вы реально можете достичь своими действиями», — пояснил Абубакар.

В отчёте смоделированы лучшие и худшие сценарии развития каждой из 17 угроз. По оценкам экспертов, ограничение глобального потепления примерно до 1,8 °C вместо сценария с повышением температуры на 4,4 °C могло бы предотвратить потерю 1,89 миллиарда лет здоровой жизни.

В то же время основные угрозы различаются в зависимости от уровня доходов в регионах мира. В странах с высокими доходами значительную часть рисков составляют неинфекционные заболевания, в частности ожирение и проблемы с психическим здоровьем. В регионах с низкими доходами ущерб здоровью в значительной степени связан с низким уровнем образования и другими социальными факторами.

Особое внимание комиссия уделила сокращению международной помощи в сфере здравоохранения. В течение последнего года ряд крупных стран-доноров, в частности США и Великобритания, объявили о значительном сокращении соответствующих расходов.

По оценкам авторов отчета, крах международной помощи в сфере здравоохранения или её резкое сокращение может привести к потере до 1,5 миллиарда лет жизни с учётом инвалидности к 2100 году. Почти 70 % этих потерь, согласно прогнозу, придется на страны Африки к югу от Сахары. Этот регион также больше всего страдает от детского недоедания.

В состав комиссии вошли 35 экспертов. Результаты их работы должны быть представлены на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине, Германия. Оценку планируют обновлять ежегодно, пересматривая выявленные угрозы с учётом новых данных и появления дополнительных рисков.

Авторы призвали мировых лидеров реагировать на опасности до того, как они перерастут в масштабные кризисы. Среди ключевых мер они назвали инвестиции в технологические инновации и укрепление систем здравоохранения.

«Мы начали этот процесс три года назад, полагая, что существует три крупные угрозы: конфликты, климатические изменения и пандемии», — сказал Мюррей.

По его словам, перечень рисков оказался значительно шире, чем ожидалось изначально. Поэтому правительствам необходимо выделять средства и специалистов для прогнозирования, предотвращения и подготовки к широкому спектру глобальных угроз.

О результатах исследования сообщает The Guardian.

Ранее бывший инженер-исследователь Google DeepMind Билал Чугтай заявил, что искусственный интеллект потенциально может уничтожить человечество, а времени для предотвращения такого сценария может становиться все меньше.

Около половины участников опроса, проведенного по заказу Politico, высказались за замедление развития искусственного интеллекта, чтобы снизить возможные риски. Опрос охватил шесть западных стран — Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, США и Францию.

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