Учёные назвали астероид в честь легкоатлетки Ярославы Магучих

Одну из малых планет Солнечной системы назвали в честь украинской прыгуньи в высоту, олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки Ярославы Магучих. Небесное тело получило официальное название (57915) Mahuchikh, что зафиксировано в каталоге астероидов WGSBN Bulletin.

Астероид был открыт 9 марта 2002 года на горе Бигелоу в американском штате Аризона в рамках проекта Catalina Sky Survey. Изначально небесное тело имело предварительное обозначение 2002 EB110.

В официальном описании названия отмечены ключевые спортивные достижения украинской легкоатлетки на международной арене.

В частности, Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В том же году спортсменка установила мировой рекорд среди женщин, преодолев высоту 2,10 метра.

Также в описании упомянута бронзовая медаль Магучих на Олимпийских играх в Токио, которые состоялись в 2021 году и были перенесены с 2020-го из-за пандемии COVID-19.

Астероид (57915) Mahuchikh относится к группе троянских астероидов Юпитера. Эти небесные тела движутся вокруг Солнца вблизи орбиты самой большой планеты Солнечной системы.

В частности, Mahuchikh входит в группу L4, которую традиционно называют «греками». Это одна из двух основных групп троянских астероидов Юпитера, расположенных вблизи его орбитальных точек Лагранжа.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов сентября 2026 года. Лауреатами стали легкоатлетка Ярослава Магучих и представитель современного пятиборья Александр Чернышев.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начнёт подготовку к сезону 2027 года 15 октября. Главными соревнованиями в начале нового спортивного года спортсменка назвала Чемпионат Европы в помещении, который пройдет 4–7 марта в испанской Валенсии.

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