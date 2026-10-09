120-ю бригаду ТрО возглавил полковник Ярослав Гудзь

Полковник Ярослав Гудзь возглавил 120-ю отдельную бригаду Сил ТрО ВСУ и получил боевое знамя подразделения. Среди приоритетов на новой должности он назвал сохранение жизни и здоровья военных, развитие беспилотных технологий и их применение, а также надлежащее сопровождение личного состава.

Ярослав Гудзь родился в Кировоградской области, начинал службу с солдатских должностей, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, освобождении Херсона и правобережья Херсонской области, а впоследствии — в боевых действиях на левом берегу Днепра. С июля 2025 года он проходил службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, в июле 2026 года стал начальником артиллерии — заместителем командира 120-й бригады ТрО, а теперь возглавил подразделение.

Источник: 120-я отдельная бригада Сил ТрО.

Полковник Дмитрий Савон стал новым командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он сменил на этом посту Михаила Кураха, который возглавлял бригаду с 2025 года и теперь стал начальником штаба 8-го корпуса ДШВ. Савон служит в армии с 2001 года и ранее был командиром батальона и заместителем командира 80-й бригады.

В Украине в каждой бригаде ТрО создали по два батальона беспилотных систем.

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