7-летняя гимнастка из Львова в шестой раз установила новый рекорд Украины
7-летняя львовская гимнастка Регина Абрамова установила новый рекорд Украины. Для спортсменки это уже шестое национальное достижение. На этот раз Регина выполнила 101 подъем с разгибом на перекладине.
«Это упражнение я бы назвала одним из самых сложных в спортивной гимнастике. Одной силы рук здесь недостаточно — нужна абсолютная координация всего тела. Выполнить такой элемент один раз — уже испытание для мышц плеч, пресса, спины, рук… А выполнить 101 повторение подряд — это работа на пределе возможностей.
Много раз маленькой гимнастке было очень тяжело, но ни разу я не слышала, чтобы она об этом сказала вслух», — подчеркнула Ветрова.
Девочка посвятила свой рекорд тренерше – Оксане Хандозе.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
В Белой Церкви 13-летний мальчик стал самым молодым парикмахером Украины.
Украинские рекорды, которые трудно повторить: от Ан-225 до живого трезубца.
Украинец вырастил подсолнечник, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.
В Тернопольской области сварили более трёх тонн бограча и побили рекорд.