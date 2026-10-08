7-летняя гимнастка из Львова в шестой раз установила новый рекорд Украины

7-летняя львовская гимнастка Регина Абрамова установила новый рекорд Украины. Для спортсменки это уже шестое национальное достижение. На этот раз Регина выполнила 101 подъем с разгибом на перекладине.

«Это упражнение я бы назвала одним из самых сложных в спортивной гимнастике. Одной силы рук здесь недостаточно — нужна абсолютная координация всего тела. Выполнить такой элемент один раз — уже испытание для мышц плеч, пресса, спины, рук… А выполнить 101 повторение подряд — это работа на пределе возможностей.

Много раз маленькой гимнастке было очень тяжело, но ни разу я не слышала, чтобы она об этом сказала вслух», — подчеркнула Ветрова.

Девочка посвятила свой рекорд тренерше – Оксане Хандозе.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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