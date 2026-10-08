7-річна гімнастка зі Львова вшосте встановила новий рекорд України

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7-річна львівська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий рекорд України. Для спортсменки це вже шосте національне досягнення. Цього разу Регіна виконала 101 підйом розгином на перекладині.

"Цю вправу я би назвала однією з найпідступніших у спортивній гімнастиці. Однієї сили рук тут замало – потрібна абсолютна координація всього тіла. Виконати такий елемент один раз – уже випробовування для м'язів плечей, пресу, спини, рук… А виконати 101 повторення поспіль – це робота на межі можливостей.

Багато разів маленькій гімнастці було дуже важко, але жодного разу я не чула, щоб вона про це сказала вголос", – наголосила Вєтрова.

Дівчинка присвятила свій рекорд тренерці – Оксані Хандозі.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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