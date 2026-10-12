Анатолия Кашпировского похоронят в Виннице

Тело телевизионного «целителя» Анатолия Кашпировского доставляют из России в Украину транзитом через Турцию и Польшу. Его планируют похоронить в Виннице.

По словам племянника Кашпировского, по состоянию на 12 октября гроб находился в терминале Стамбула. Поздно вечером его должны были доставить в Варшаву, откуда поездом перевезут в Киев, а затем — в Винницу.

Племянник также рассказал, что при жизни Кашпировский просил похоронить часть его праха в Виннице, где похоронена его мать, а другую часть оставить в России.

В возрасте 87 лет скончался советский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее в Израиле в возрасте 85 лет скончался Гилад Бен-Шах — композитор, музыкальный редактор и многолетний сотрудник Kol Yisrael. Он был одним из основателей радиостанции Reshet Gimel, а впоследствии стал её менеджером.

В Фурано, Япония, 18 сентября в возрасте 91 года скончался сценарист Со Курамото — автор сценариев к популярным японским теледрамам, в частности к сериалу «Кита но Куни кара». Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

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