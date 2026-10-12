Анатолія Кашпіровського поховають у Вінниці

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Тіло телевізійного «цілителя» Анатолія Кашпіровського доставляють з Росії до України транзитом через Туреччину та Польщу. Його планують поховати у Вінниці.

За словами племінника Кашпіровського, станом на 12 жовтня труна перебувала в терміналі Стамбула. Пізно ввечері її очікували доставити до Варшави, звідки потягом перевезуть до Києва, а потім — до Вінниці.

Племінник також розповів, що за життя Кашпіровський просив поховати частину його праху у Вінниці, де похована його мати, а іншу частину залишити в Росії.

У віці 87 років помер радянський психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Про його смерть повідомив телеведучий Андрій Малахов.

Раніше в Ізраїлі у віці 85 років помер Гілад Бен-Шах — композитор, музичний редактор і багаторічний працівник Kol Yisrael. Він був одним із засновників радіостанції Reshet Gimel, а згодом став її менеджером.

У Фурано, Японія, 18 вересня у віці 91 року помер сценарист Со Курамото — автор сценаріїв до популярних японських теледрам, зокрема серіалу «Кіта но Куні кара». Причиною смерті стала поліорганна недостатність.

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