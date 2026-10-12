Бизнесу следует подготовиться к изменениям в системе бронирования до 20 октября

Кабинет Министров готовит изменения в правила бронирования военнообязанных работников. Среди предложений — сократить количество людей, которых смогут бронировать предприятия оборонной и энергетической отраслей, а также коммунальные службы. Окончательного решения пока нет, но бизнесу рекомендуют до 20 октября проверить документы и подготовить аргументы в пользу сохранения статуса критически важного предприятия.

Кабинет Министров Украины разрабатывает проект изменений в постановление, регулирующее бронирование военнообязанных во время мобилизации и военного положения. О возможных нововведениях сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно обнародованной им информации, правительство рассматривает несколько изменений. Они могут повлиять на то, сколько работников предприятия смогут получить отсрочку. В частности, предлагается пересмотреть лимиты для отдельных отраслей:

Оборонная промышленность и энергетика. Долю работников, которых можно бронировать, предлагают уменьшить со 100% до 85%.

Коммунальные предприятия. Для предприятий теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с отходами лимит могут сократить с 75% до 60%.

Если эти предложения будут утверждены, предприятия смогут резервировать меньшую часть своих работников, чем раньше. Это может создать дополнительные трудности для компаний, которым важно сохранить достаточное количество специалистов для непрерывной работы.

Как может рассчитываться количество работников

Еще одно предложение касается расчета лимита резервирования. Правительство рассматривает возможность не учитывать в общем количестве работников тех, у кого уже есть другое законное основание для отсрочки от мобилизации. Речь идет, в частности, об отдельных категориях студентов, лицах, осуществляющих уход, и родителях троих детей. Из-за этого предприятия могут получить меньший лимит на резервирование, даже если общее количество работников не изменилось.

Например, на предприятии работают 100 человек, но 20 из них уже имеют законную отсрочку. Если для компании установлен лимит в 50%, то по предложенной схеме бронировать можно будет 50% от оставшихся 80 работников — то есть 40 человек, а не 50. Это лишь пример того, как может работать предложенный подход. Окончательный порядок расчета будет зависеть от утвержденного текста изменений.

Кто будет контролировать статус критически важных предприятий

В проекте также предлагается изменить состав Координационного центра при Кабинете Министров. В него должны войти представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Центр может играть важную роль в определении того, какие предприятия получат статус критически важных и смогут резервировать работников. Его рекомендация, согласно обнародованной информации, будет необходима для получения такого статуса или установления лимита резервирования свыше 50%.

Кроме того, центр сможет рекомендовать отмену статуса критически важного предприятия, если для этого будут основания. В то же время остается открытым вопрос о работниках, которых уже зарезервировали в соответствии с действующими правилами. По словам Железняка, в проекте пока нет четких положений о том, что делать с резервированиями, которые будут превышать новые лимиты в случае их утверждения. Поэтому предприятиям следует дождаться окончательного текста документа, прежде чем делать выводы о судьбе уже оформленных отсрочек.

Что предприятиям следует сделать до 20 октября

Несмотря на то, что новые правила еще не утверждены, бизнесу советуют не откладывать подготовку. До 20 октября предприятиям рекомендуют проверить свои данные и выяснить, соответствуют ли они требованиям для сохранения статуса критически важных. Прежде всего стоит сделать три вещи.

Проверить количество работников и возможный лимит бронирования.

Предприятиям следует подсчитать, у скольких человек уже есть другие законные основания для отсрочки. Это поможет оценить, как предлагаемые изменения могут повлиять на количество сотрудников, которых компания сможет забронировать.

Также стоит заранее определить, какие должности и специалисты являются критически важными для работы предприятия.

Подготовить документы, подтверждающие важность компании.

Бизнесу рекомендуется собрать информацию о своей деятельности и вкладе в экономику. Среди возможных аргументов — участие в оборонных контрактах, доля на рынке, объем уплаченных налогов, валютная выручка и уровень заработной платы.

Такие данные могут понадобиться при подтверждении статуса критически важного предприятия. Важно, чтобы информация была актуальной, а документы — надлежащим образом оформленными.

Обратиться в профильное министерство или областную военную администрацию.

Предприятиям рекомендуется выяснить, как могут измениться отраслевые критерии и какие документы понадобятся для подтверждения статуса. Если у компании есть аргументы в пользу сохранения действующих условий бронирования, их следует заблаговременно подать в ответственный орган.

В то же время дата 20 октября в приведенных рекомендациях является сроком для подготовки и подачи предложений. Ее не следует воспринимать как подтвержденную дату вступления в силу новых правил бронирования.

Придётся ли предприятиям сокращать количество забронированных

Если правительство утвердит предложенные изменения, часть предприятий сможет бронировать меньшее количество работников. Больше всего это может повлиять на компании, для которых предлагается снизить лимиты, а также на предприятия, где количество работников с другими основаниями для отсрочки существенно влияет на расчет. Однако пока речь идет именно о проекте изменений. Окончательные лимиты, порядок расчета и правила для уже оформленных бронирований будут зависеть от решения правительства.

Поэтому предприятиям стоит проверить свои документы и оценить возможные риски уже сейчас, но не отменять действующие бронирования и не делать окончательных выводов до появления утвержденных правил. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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