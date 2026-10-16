Блокада Черного моря со стороны России грозит продовольственным кризисом в Африке, — Сибига

Россия использует блокаду Чёрного моря в качестве оружия и может спровоцировать дефицит продовольствия в африканских странах, что приведёт к новым волнам миграции в Европу.

По словам главы МИД, Москва использует продовольствие и миграционную политику в качестве инструментов давления, осознавая уязвимость отдельных государств перед такими действиями.

«Россия использует продовольствие как оружие. Мы это видим, равно как и использование миграционной политики. Россия хорошо чувствует уязвимость отдельных стран перед такими шагами, в частности перед подрывом глобальной продовольственной безопасности», — сказал Сибига.

По словам министра, действия России в Чёрном море не только препятствуют судоходству, но и создают риски для поставок продовольствия в другие регионы мира. Больше всего от таких ограничений могут пострадать отдельные африканские страны, зависимые от импорта продовольствия.

Дефицит продовольствия может усугубить гуманитарные проблемы и вызвать новые волны миграции в Европу.

«Это продуманная и четкая стратегия (со стороны России). У нас должна быть своя стратегия: как восстановить свободу судоходства в Чёрном море, разблокировать его и достичь перемирия как в энергетической сфере, так и на море. У нас есть конкретные предложения и новые участники, которые впервые присоединились к этому процессу. В частности, это Индия и Египет», — добавил Андрей Сибига.

Министр также обратил внимание на последствия блокирования черноморской навигации в 2022 году. Тогда, по его словам, мировые цены на продовольствие выросли на 25%.

«Сейчас мы снова находимся на пороге такого роста. От украинского зерна зависит продовольственная безопасность многих стран мира, речь идет не только о зерне. Из-за российской блокады Черного моря они не получают продукцию вовремя.

Таким образом, последствия ощущаются уже сейчас, но в дальнейшем они будут только усиливаться. Чёрное море может стать вторым Ормузским проливом, на этот раз — в продовольственном смысле», — сказал Сибига.

Украина настаивает на восстановлении свободы судоходства в Чёрном море и достижении договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и на море. По словам главы МИД, к соответствующим усилиям присоединились новые участники, в частности Индия и Египет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Цою возложила на Россию ответственность за атаки на гражданские суда в Чёрном море.

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