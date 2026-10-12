Из-за ремонта в Чопе отменили поезда в Словакию и Чехию
12–13 октября железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу в Чопе будет временно приостановлено. Причина — ремонтные работы на станции.
12 октября не будет курсировать поезд «Братислава — Чоп», который по расписанию прибывает в 21:41. А 13 октября будут отменены все поезда в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска «Чоп (Страж)».
Пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание и наличие рейсов перед поездкой.
АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.
С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.