Из-за ремонта в Чопе отменили поезда в Словакию и Чехию

12–13 октября железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу в Чопе будет временно приостановлено. Причина — ремонтные работы на станции.

12 октября не будет курсировать поезд «Братислава — Чоп», который по расписанию прибывает в 21:41. А 13 октября будут отменены все поезда в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска «Чоп (Страж)».

Пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание и наличие рейсов перед поездкой.

Источник: Государственная пограничная служба Украины