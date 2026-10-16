+10° Киев +15° Варшава +17° Вашингтон
$ 44.88 € 50.47 zł 11.56
$ 44.88 € 50.47 zł 11.56
+10° Киев +15° Варшава +17° Вашингтон
Новости Украина

Мужчина за 200 долларов стал директором фиктивной агрокомпании в Одессе — суд вынес приговор

UA NEWS 16 Октября 2026 13:31
Мужчина за 200 долларов стал директором фиктивной агрокомпании в Одессе — суд вынес приговор

33-летний уроженец Львовской области согласился за 200 долларов стать директором агропредприятия, хотя на самом деле не планировал руководить его деятельностью.

Мужчина передал свои документы, подписал бумаги с ложными сведениями и официально зарегистрировал компанию в Одессе. Согласно документам, предприятие должно было заниматься выращиванием зерновых и масличных культур. Однако фактически бизнесом распоряжались другие люди.

По материалам Бюро экономической безопасности суд вынес мужчине приговор.

Детективы БЭБ установили: фиктивно зарегистрированную компанию использовали в схеме уклонения от уплаты налогов. Через агропредприятие безналичные средства обналичивали для предприятий реального сектора экономики.

Сам же «директор» не заключал договоров, не управлял счетами и не занимался бухгалтерией. За свою роль он получил обещанные 200 долларов.

Результат — приговор суда. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также на 3 года ему запрещено занимать руководящие и административно-хозяйственные должности.

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

Расследование в отношении других участников схемы продолжается в рамках отдельного уголовного производства.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

 БЭБ ликвидировало сеть подпольных игорных залов в Белой Церкви.

БЭБ разоблачило трейдера в махинациях с топливом

После обысков БЭБ «Маркетопт» отказался разбиваться на индивидуальных предпринимателей

Читай нас в
Загружай наше приложение