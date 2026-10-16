33-летний уроженец Львовской области согласился за 200 долларов стать директором агропредприятия, хотя на самом деле не планировал руководить его деятельностью.

Мужчина передал свои документы, подписал бумаги с ложными сведениями и официально зарегистрировал компанию в Одессе. Согласно документам, предприятие должно было заниматься выращиванием зерновых и масличных культур. Однако фактически бизнесом распоряжались другие люди.

По материалам Бюро экономической безопасности суд вынес мужчине приговор.

Детективы БЭБ установили: фиктивно зарегистрированную компанию использовали в схеме уклонения от уплаты налогов. Через агропредприятие безналичные средства обналичивали для предприятий реального сектора экономики.

Сам же «директор» не заключал договоров, не управлял счетами и не занимался бухгалтерией. За свою роль он получил обещанные 200 долларов.

Результат — приговор суда. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также на 3 года ему запрещено занимать руководящие и административно-хозяйственные должности.

Расследование в отношении других участников схемы продолжается в рамках отдельного уголовного производства. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины. БЭБ ликвидировало сеть подпольных игорных залов в Белой Церкви. БЭБ разоблачило трейдера в махинациях с топливом После обысков БЭБ «Маркетопт» отказался разбиваться на индивидуальных предпринимателей

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