Мужчина за 200 долларов стал директором фиктивной агрокомпании в Одессе — суд вынес приговор
33-летний уроженец Львовской области согласился за 200 долларов стать директором агропредприятия, хотя на самом деле не планировал руководить его деятельностью.
Мужчина передал свои документы, подписал бумаги с ложными сведениями и официально зарегистрировал компанию в Одессе. Согласно документам, предприятие должно было заниматься выращиванием зерновых и масличных культур. Однако фактически бизнесом распоряжались другие люди.
По материалам Бюро экономической безопасности суд вынес мужчине приговор.
Детективы БЭБ установили: фиктивно зарегистрированную компанию использовали в схеме уклонения от уплаты налогов. Через агропредприятие безналичные средства обналичивали для предприятий реального сектора экономики.
Сам же «директор» не заключал договоров, не управлял счетами и не занимался бухгалтерией. За свою роль он получил обещанные 200 долларов.
Результат — приговор суда. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также на 3 года ему запрещено занимать руководящие и административно-хозяйственные должности.
Расследование в отношении других участников схемы продолжается в рамках отдельного уголовного производства.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
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