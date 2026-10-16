Чоловік за 200 доларів став директором фіктивної агрофірми в Одесі — суд виніс вирок

0:00 / 0:00

33-річний уродженець Львівщини погодився за 200 доларів стати директором агропідприємства, хоча насправді не планував керувати його діяльністю.

Чоловік передав свої документи, підписав папери з неправдивими відомостями та офіційно зареєстрував компанію в Одесі. За документами, підприємство мало займатися вирощуванням зернових та олійних культур. Однак фактично бізнесом розпоряджалися інші люди.

За матеріалами Бюро економічної безпеки суд виніс чоловікові вирок.

Детективи БЕБ встановили: фіктивно зареєстровану компанію використовували у схемі ухилення від сплати податків. Через агропідприємство безготівкові кошти переводили в готівку для підприємств реального сектору економіки.

Сам же «директор» не укладав договорів, не керував рахунками та не займався бухгалтерією. За свою роль він отримав обіцяні 200 доларів.

Результат — вирок суду. Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Йому призначено 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також на 3 роки заборонено обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.

Розслідування щодо інших учасників схеми триває в межах окремого кримінального провадження. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. БЕБ ліквідувало мережу підпільних гральних залів у Білій Церкві. БЕБ викрило трейдера на махінаціях з пальним Після обшуків БЕБ Маркетопт відмовився дробитися на ФОПи

Читай нас у