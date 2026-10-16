Чоловік за 200 доларів став директором фіктивної агрофірми в Одесі — суд виніс вирок
33-річний уродженець Львівщини погодився за 200 доларів стати директором агропідприємства, хоча насправді не планував керувати його діяльністю.
Чоловік передав свої документи, підписав папери з неправдивими відомостями та офіційно зареєстрував компанію в Одесі. За документами, підприємство мало займатися вирощуванням зернових та олійних культур. Однак фактично бізнесом розпоряджалися інші люди.
За матеріалами Бюро економічної безпеки суд виніс чоловікові вирок.
Детективи БЕБ встановили: фіктивно зареєстровану компанію використовували у схемі ухилення від сплати податків. Через агропідприємство безготівкові кошти переводили в готівку для підприємств реального сектору економіки.
Сам же «директор» не укладав договорів, не керував рахунками та не займався бухгалтерією. За свою роль він отримав обіцяні 200 доларів.
Результат — вирок суду. Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Йому призначено 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також на 3 роки заборонено обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.
Розслідування щодо інших учасників схеми триває в межах окремого кримінального провадження.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
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