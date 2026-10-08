Европротокол при ДТП теперь можно оформить через приложение «Дия»

Оформить европротокол после незначительного ДТП теперь можно онлайн в приложении «Дия» — без бумажных документов и длительного ожидания.

Данные водителей и транспортных средств проверяются автоматически, а после завершения оформления информация сразу передается страховым компаниям.

Воспользоваться сервисом можно только в случае ДТП с участием двух автомобилей, если никто не погиб и не пострадал, а оба водителя имеют действующие полисы обязательного страхования.

Новый сервис запущен в рамках цифровизации услуг МВД совместно с Минцифрой, Национальной полицией и МТСБУ.

Источник: Иван Выговский / Национальная полиция Украины

В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

В Украине за последний год существенно выросло количество забронированных работников — примерно на 300 тысяч человек, а также увеличилось количество предприятий, признанных критически важными для экономики. В правительстве объясняют эти изменения расширением механизмов резервирования, в частности для прифронтовых регионов, и готовят обновление правил.

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