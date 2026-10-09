Героям Украины и семьям погибших воинов вручили 20 сертификатов на квартиры

В Украине вручили 20 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям военных, удостоенных этого звания посмертно.

Президент Владимир Зеленский отметил, что благодаря мужеству украинских защитников государство смогло сохранить свою независимость во время полномасштабной российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина должна помнить каждого, кто отдал жизнь за её свободу.

Среди награжденных — военные, отличившиеся во время боев за Киевскую область, Киев и Мариуполь в 2022 году, выполняли боевые задачи в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также участвовали в Курской операции.

По словам главы государства, обеспечение Героев и их семей собственным жильем — один из способов выразить благодарность и уважение людям, которые защищали Украину.

Источник: Офис Президента Украины

Зеленский наградил украинских воинов ко Дню защитников и защитниц Украины.

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